Самолет Лукашенко вылетел в Петербург для участия президента Белоруссии в саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

По данным информационного агентства «БелТА», заседание состоится сегодня, 28 декабря. Участники встречи планируют обсудить итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году. Кроме того, главы государств проведут консультации касательно возможности социально-экономического роста стран-участниц союзного договора.

Днем позже, 29 декабря, Лукашенко проведет очную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества.