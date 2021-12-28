Избежать войны. Что известно о переговорах по гарантиям безопасности между РФ и США

Представители России и США для обсуждения гарантий безопасности и ситуации на Украине встретятся как минимум трижды уже в январе 2021 года.

Американское агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщает, что 10 января пройдут российско-американские переговоры, на 12 января запланирована встреча в формате Россия — НАТО, на 13 января — Россия- ОБСЕ.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил встречу представителей РФ и США 10 января в Женеве.

О каких гарантиях речь?

7 декабря в ходе телемоста президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена российский лидер выразил обеспокоенность по поводу стремительного продвижения войск НАТО к границам РФ. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин заявил, что Россия «заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении».

Хозяин Белого дома обратился к коллегам по НАТО с предложением возобновить диалог с Москвой и обсудить взаимные гарантии безопасности, чтобы избежать нового витка напряженности.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с НАТО и с США.

В частности, предлагается закрепить тот факт, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников. Стороны обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. Силы Альянса отказываются от ведения военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии, Закавказье. Отдельно предлагается не включать Украину в состав НАТО.

Как и когда пройдут переговоры

10 января представители Москвы и Вашингтона встретятся в Женеве.

Накануне США анонсировали, что в центре внимания окажутся вопросы «контроля над вооружениями и ситуация на Украине». В МИД РФ слова американцев назвали слишком «абстрактными» и потребовали внести конкретику. Рябков считает, что обсуждать необходимо непосредственно тексты проектов соглашений.

«Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – заявил замглавы МИД РФ.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Переговоры с НАТО намечены на 12 января. Место встречи пока не определено.

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Замминистра подчеркнул, что Россию на переговорах будет представлять межведомственная делегация, «на очень солидном уровне будет представлено Минобороны». По словам Рябкова, важно, чтобы со стороны НАТО также были высокопоставленные военные.

13 января должна состояться встреча представителей РФ и стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Членами ОБСЕ являются 57 государств, в том числе Соединенные Штаты.