Неформальный саммит СНГ в Петербурге: темы, участники и личные встречи

В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств, в рамках которого президент России Владимир Путин уже встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во вторник, 28 декабря, состоится традиционная встреча восьми руководителей стран СНГ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, эти переговоры инициировал российский лидер.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на планируемой встрече лидеры согласуют позиции по главным международным и региональным темам, а также подведут итоги года.

«По традиции лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу. Наверное, можно ожидать, что эта традиция сохранится, так как, как правило, уделяется внимание вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проходит сверка позиций по основным международным, региональным темам», — поделилась дипломат.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Участники

Свое участие в неформальном саммите подтвердили главы восьми государств: президент Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев (с ним приедет первый глава государства Нурсултан Назарбаев), киргизский президент Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на мероприятие мог бы приехать и президент Украины Владимир Зеленский, однако он вряд ли это сделает. Тем не менее, формально Киев может присоединиться к переговорам, так как имеет статус «учредителя» содружества.

Не будет участвовать в саммите и президент Молдавии Майя Санду, которую на днях призывал приехать в Петербург почетный председатель Партии социалистов, экс-руководитель республики Игорь Додон.

wikipedia.org / DoD photo by Lisa Ferdinando / Public Domain

«Это отличная возможность неформально пообщаться с главами государств. Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехал. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит», — подчеркнул он.

Однако Санду отметила, что не получала официального приглашения на встречу. Президент Молдавии указала, что ее участие в подобных мероприятиях зависит от рабочей повестки дня. Более того, на сегодняшний день ее больше всего интересуют экономические вопросы.

Личные встречи

Неформальный саммит СНГ также станет хорошим полем для личных встреч между главами государств. Так, 27 декабря Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном обстановку на границе с Афганистаном и договорился о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в регионе. В ходе встречи Путин назвал Душанбе одним из верных, надежных и близких союзников Москвы.

29 декабря российский лидер планирует встретиться с Александром Лукашенко и обсудить «актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества». Кроме того, Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в одной команде.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По информации некоторых СМИ, в рамках неформального саммита могут состояться переговоры лидеров Азербайджана и Армении по теме Нагорного Карабаха. Не исключено, что в этой беседе примут участие вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, а также главы оборонных ведомств и министры иностранных дел.

«Пока о двусторонней встрече речи не идет, но неформальная встреча, скорее всего, состоится», — рассказал Пашинян в Facebook.

Темы

Неформальный саммит СНГ проходит в 30-летнюю годовщину создания содружества. В октябре этого года на заседании Совета глав государств СНГ Владимир Путин подчеркнул, что за это время организация стала авторитетным региональным интеграционным объединением, участники которого «стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга».

«Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить, наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — отмечал Путин тогда.

kremlin.ru / Администрация президента России

По мнению экспертов, на текущем саммите главы восьми государств обсудят продвижение НАТО на восток и события в Афганистане. Не исключено, что стороны затронут в этой связи и предложения России к США и Альянсу по гарантиям безопасности. Последние, в том числе, предполагают недопущение Вашингтоном расширения блока и отказ организации от этого процесса. Ранее этот вопрос уже обсудил замглавы МИД РФ Сергей Рябков с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Прошлая неформальная встреча руководителей стран СНГ состоялась до пандемии коронавируса — в декабре 2019 года в Петербурге. На саммите Владимир Путин рассказал коллегам об архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, и пригласил их осмотреть специально организованную выставку.