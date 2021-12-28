Глава МИД Украины Кулеба: сейчас не обсуждается реформирование «нормандского формата»

Речи об изменении «нормандской четверки» пока не ведется. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Недавно Киев выступил за проведение встречи «нормандского формата» в 2022 году. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, власти ведут работу в направлении организации переговоров. Также он подчеркнул, что страна не намерена выходить из Минских соглашений и якобы хочет выполнять взятые на себя обязательства.

Теперь Дмитрий Кулеба оценил вероятность реформирования «нормандской четверки». Глава МИД Украины отметил, что на данный момент переговоры по этой линии не ведутся.

Ранее министр заявил о готовности Киева пойти на уступки Москве. Украина согласится на компромиссы в случае ответных шагов России, подчеркнул дипломат.