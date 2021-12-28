Россиян предупредили о новых правилах выплаты пенсий с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий в соответствии с предложениями Министерства труда и социальной защиты. Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

Как объяснила «Российской газете» адвокат Ольга Сулим, пожилые граждане все чаще берут кредиты, но потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Новые правила Минтруда исключат такую практику.

«В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — отметила юрист.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Кроме того, после Нового года расширится перечень беззаявительных действий при получении социальных выплат. С этого момента сотрудники органов служб занятости будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это необходимо в том случае, если человека уволили с работы за несколько лет до получения выплат.

В беззаявительном порядке будут также назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты. Кроме того, пенсионеры, получающие «сельскую надбавку» к фиксированной выплате, смогут сохранить ее даже в случае переезда в город.

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С 1 января 2022 года Пенсионный фонд РФ начнет раз в три года информировать мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, о предполагаемом размере будущей страховой пенсии. Раньше положенного срока получать выплаты смогут пенсионеры, на чьей территории проживания действует режим чрезвычайной ситуации.

Что касается страховых пенсий, то в новом году они вырастут на 5,9% — средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей. Также повысится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13890 рублей. В свою очередь величина прожиточного минимума составит 12 654 рубля, при этом для трудоспособного населения минимальный уровень дохода будет равен 13793 рублей, для пенсионеров — 10882 руб., для детей — 12 274 руб.