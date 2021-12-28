Глава департамента МИД Биричевский призвал Россию быть готовой к «неадекватности» США

Россия должна быть всегда готова к любым проявлениям «неадекватности» США. Об этом высказался директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал отношения с США. По словам Биричевского, Москва регулярно фиксирует факты непредсказуемого поведения Вашингтона и его союзников.

«В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам "неадекватности" и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее призвал Запад задуматься об ультимативных требованиях в адрес Москвы, информирует телеканал «360». Дипломат заявил, что потакание этим условиям может быть унизительным для России.