Бывших работников АО «Рособоронэкспорт» арестовали по делу о хищении 692,7 млн рублей

Экс-консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан взяты под стражу до конца января по подозрению в хищении почти 700 млн рублей.

По предварительным данным, Клокоцкий пришел с повинной к следователю СКР. Он сообщил, что участвовал в совершении преступлений. Следствие арестовало бывшего консультанта. Его обвиняют в регулярном проведении встреч с обвиняемыми. Также сообщается, что обвиняемый уничтожал доказательства и оказывал давление на свидетелей.

По делу проходят еще три фигуранта. Следствие считает, что хищения подозреваемыми осуществлялись из средств Минобороны, выделенных в рамках программы государственного вооружения на 2013-2016 годы. До декабря 2017 года они «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны» совершали хищения во время исполнения государственных контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.