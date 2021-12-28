С чистого листа. Главные поправки новой Конституции Белоруссии

В Белоруссии сформулировали поправки в Основной закон страны. Текст обновленной Конституции, которая заняла 49 страниц, опубликовали для ознакомления на Национальном правовом интернет-портале республики. До февраля власть готова прислушиваться к критике от белорусов, после чего будет назначена дата референдума и принятия документа.

Перераспределение властных полномочий

Больше всего новая Конституция отразится на расстановке сил в верхних эшелонах власти — президент теряет часть полномочий, а сфера влияния Всебелорусского народного собрания (ВНС), напротив, значительно расширяется.

В главном законе даже появилась отдельная глава, посвященная ВНС. Она закрепляет состав Собрания (не более 1 200 человек), в который входят представители законодательной, исполнительной и судебной власти, Совета депутатов, гражданского общества, а также глава государства и экс-президент. При этом ушедший на пенсию белорусский лидер имеет право заседать в Совете Республики, то есть стать сенатором.

ВНС, согласно поправкам, утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также программы социально-экономического развития.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Конституция наделяет Собрание полномочиями назначать и отстранять от должности председателя и судей Верховного и Конституционного судов, весь состав Центральной избирательной комиссии, а также дает право смещать с должности президента, если тот грубо нарушает Конституцию, совершает госизмену или иное преступление.

Однако выдвинуть обвинения главе государства могут не только делегаты ВНС (для этого достаточно трети голосов от их полного состава), но и граждане Белоруссии, если соберут не менее 150 тысяч подписей (в начале 2021 года население страны составляло 9,3 млн человек).

Генеральный прокурор и председатель Комитета госконтроля все так же назначается и отстраняется от должности президентом. Вот только теперь, согласно поправкам, глава государства должен получить на это согласие Совета Республики.

Президент

Исполнять обязанности президента в случае его отсутствия или смерти обязан председатель Совета Республики. При этом глава государства после отставки наделяется неприкосновенностью, а его «честь и достоинство охраняются законом».

«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий», – гласит новая Конституция.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

При этом существенное изменение касается периода правления главы государства. Теперь оно ограничивается двумя сроками. Новые требования появились и к кандидатам на этот пост — они должны проживать в Белоруссии не менее 20 лет и быть не моложе 40 лет.

Избирательная система

Выборы депутатов Национального собрания проводятся в единый день голосования — в последнее воскресенье февраля. Напомним, в 2016 году они состоялись в сентябре, а в 2019-м — в ноябре.

В Конституции также появилась новая статья, которая запрещает иностранным государствам, организациям и гражданам из других стран финансировать процессы, связанные с выборами.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Общество

Согласно новым статьям Основного закона, власть в Белоруссии обязывается защищать персональные данные своих граждан при их использовании, оказывать поддержку сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также обеспечивать «равные возможности» и доступную среду для инвалидов.

Браком в Белоруссии, как и в России, официально считается только союз женщины и мужчины. Конституция по-прежнему запрещает цензуру и монополизацию СМИ государством и гражданами, а в качестве поправки к статье — еще и организациями. К слову, сотрудники «военизированных организаций» (не обязательно военные) больше не смогут быть членами политических партий.

Что дальше?

До февраля власти в Белоруссии будут собирать от жителей Республики дополнительные поправки для доработки Конституции. Свои идеи граждане могут направлять на электронный адрес или письмом по почте.

После обработки всех предложений будет назначена дата референдума. Если белорусы одобрят поправки, в стране начнется переходный период длиной в два года. За это время органы власти должны будут привести всю законодательную базу страны в соответствие с новыми требованиями.

wikipedia.org / Zscout370 / CC BY 2.0

Что касается ограничения сроков правления президента, они вступают в силу уже после следующих президентских выборов. В Белоруссии они должны состояться в 2025 году.