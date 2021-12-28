Рябков сообщил о необходимости обсудить проекты по гарантиям безопасности с США

Необходимо уделить внимание проектам соглашения и договору о гарантиях безопасности с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал передачу Вашингтону соображений Москвы по повестке дня переговоров. Рябков уточнил, что в США говорят о неких абстракциях.

«Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной, - проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО», — констатировал дипломат РИА Новости.

Рябков добавил, что это и является повесткой дня, ради которой запускаются переговоры.

Замглавы МИД РФ ранее назвал потакание ультимативным требованиям Запада унизительным для Москвы, информирует телеканал «360». Рябков призвал иностранных коллег задуматься об этом.