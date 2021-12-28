Принятое решение по иску предпринимателя Евгения Пригожина в отношении Виктора Шендеровича, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева и издания «Эхо Москвы» является законным и обоснованным. Этот факт еще раз подчеркнула юридическая служба компании «Конкорд».

Суд провел пять заседаний. В ходе них истец и ответчики могли предоставить доказательства своей позиции и лично высказаться по каждому из процессуальных вопросов. Срок рассмотрения иска из-за этого затянулся, суд внимательно изучал все материалы. Так, одно из заседаний и вовсе длилось более шести часов.

В результате суд постановил взыскать с журналиста Шендеровича 100 тысяч рублей. По данным пресс-службы компании «Конкорд», эта сумма является недостаточной. Юристы будут требовать взимания не менее 500 тысяч рублей в соответствии со сложившейся судебной практикой.

Кроме того, на данный момент уже готово заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Шендеровича по факту клеветы. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

«Обращаем внимание, что в процессе своего интервью в прямом эфире «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Шендерович несколько раз называет убийцами высших должностных лиц РФ, что, безусловно, должно найти свою оценку в органах следствия», — отмечено в сообщении пресс-службы «Конкорда».

При этом ответчики обратились в квалификационную коллегию судей с вопросами к вынесенному решению. Такое действие выглядит странным, если учесть тот факт, что суд максимально полно рассмотрел указанное дело и принял законное решение, которое соответствует распространенной практике.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента