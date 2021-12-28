Санду выразила опасения, что эскалация между Россией и Украиной затронет Молдавию

Президент Молдавии Майя Санду выразила опасения в связи с эскалацией между Россией, Украиной и Западом.

В эфире телеканала Pro TV Санду назвала ситуацию очень серьезной. Также она опасается, что ситуация затронет Молдавию.

«Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — высказалась политик.

Политик выразила надежду, что удастся найти мирный выход из ситуации.

Ранее в Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва неоднократно отмечала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Все слова об «агрессии РФ» используются как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ.