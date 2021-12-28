Кличко поздравлял киевлян с Новым годом и забыл, в каком столетии живет

Мэр украинской столицы Виталий Кличко вживую поздравлял граждан с наступающим Новым годом, однако допустил оговорку и заявил, что страна готовится праздновать 2220 и 2222-е годы.

Видеоролик с новым конфузом киевского градоначальника был опубликован изданием «Страна». На нем Кличко сперва поздравляет людей с 2220-м годом, но потом замечает неладное и исправляется. Только и к новой версии политик добавил лишних ровно два столетия, поздравив соотечественников с наступающим 2222-м годом.

«Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый...две тысячи двести...год», — сказал Виталий Кличко.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко уже не раз оказывался в комичных ситуациях из-за своих оговорок. Градоначальник регулярно путает слова в своих публичных выступлениях, благодаря чему уже стал живым мемом. Одна из его наиболее ярких фраз гласит: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».