Политолог Лазарев: украинские власти выполняют свои обещания «очень криворуко»

Украинские власти дают множество обещаний, однако выполнять их получается «очень криворуко». Об этом заявил политолог Александр Лазарев в интервью телеканалу «Наш».

Эксперт вспомнил обещание, согласно которому украинцам должны были повысить уровень жизнь. По его словам, это действительно произошло, однако лучше этот уровень стал только у отдельной части населения — представителей власти. Аналогичным результатом обернулась и индексация пенсии — пожилым людям ее увеличили лишь на 7 гривен.

«Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так руки растут», — считает Лазарев.

Политический эксперт Алексей Фещенко ранее также отметил, что Украина сейчас разрывается между Востоком и Западом. Однако реальность такова, что ей нигде не рады, поэтому украинским властям пора акцентировать внимание на своих проблемах. Он отметил, что правительство страны привыкло рассчитывать на другие государства и военно-политические блоки, но нужно брать ответственность в свои руки и решать вопросы самостоятельно.