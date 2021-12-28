Белый дом назвал 12 января датой заседания Совета Россия — НАТО

Россия и США 10 января обсудят контроль над вооружениями и обстановку на Украине. Через два дня запланировано проведение заседание Совета РФ — НАТО, сообщили в Белом доме.

В Совете нацбезопасности Соединенных Штатов заявили, что нацелены на партнерские связи с Москвой. Ожидается также, что 13 января будет проведен саммит с участием резидентов России и ОБСЕ.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — заявил AFP представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена провести основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности сразу после январских праздников. Москву будет представлять межведомственная делегация с участием министерства и военных.