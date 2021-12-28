Встреча представителей США и России по Украине пройдет 10 января 2022 года

Встреча представителей России и Соединенных Штатов по поводу кризиса на Украине пройдет 10 января 2022 года. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в Белом доме.

Стороны намерены обсудить совместный контроль над вооружениями. Вероятнее всего, ключевой темой станет документ о гарантиях безопасности, который ранее представила РФ.

«США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — указано в материале.

Москва 17 декабря обнародовала проект соглашения с Вашингтоном и странами-участницами Североатлантического альянса о гарантиях безопасности на территории Европы. В документе прописаны положения об эмбарго на размещение ракет средней и малой дальности в зоне досягаемости друг от друга. Также инициативы РФ предусматривают отказ от расширения сферы влияния НАТО в странах постсоветского пространства.