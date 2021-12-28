Российская система эшелонированной ПВО заинтересовала иностранных заказчиков

Некоторые иностранные оборонные ведомства заинтересовались российской эшелонированной противовоздушной обороной. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

При заключении сделки о покупке российской разработки заказчик получит группировку зенитных ракетных систем разной дальности. В комплект входят различные системы ПВО, которые объединены единым контуром управления, передает РИА Новости

«В настоящее время ряд государств проявляют заинтересованность в создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Россия готова к поставкам эшелонированной системы ПВО», — заявила Решетникова.

Представитель ФСВТС подчеркнула, что предложение о продаже российских ПВО является самым выгодным на мировом рынке за счет продуманности. Эшелонированная оборона также предусматривает использование авиации.