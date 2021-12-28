С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Российская система эшелонированной ПВО заинтересовала иностранных заказчиков

Армия
Российская система эшелонированной ПВО заинтересовала иностранных заказчиков

Некоторые иностранные оборонные ведомства заинтересовались российской эшелонированной противовоздушной обороной. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

При заключении сделки о покупке российской разработки заказчик получит группировку зенитных ракетных систем разной дальности. В комплект входят различные системы ПВО, которые объединены единым контуром управления, передает РИА Новости

«В настоящее время ряд государств проявляют заинтересованность в создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Россия готова к поставкам эшелонированной системы ПВО», — заявила Решетникова.

Представитель ФСВТС подчеркнула, что предложение о продаже российских ПВО является самым выгодным на мировом рынке за счет продуманности. Эшелонированная оборона также предусматривает использование авиации.

#пво #фсвтс #решетникова