МИД России не видит возможностей исключения страны из системы SWIFT

Предпосылок и перспектив для отключения России из банковской системы SWIFT на данный момент нет. Такое мнение выразил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

SWIFT является частной компанией, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Данный факт вызывает вопросы, как именно американцы намерены воплотить свои угрозы в жизнь, отметил Биричевский.

«SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — заявил дипломат.

Биричевский акцентировал внимание на отсутствии реальных угроз по исключению России из SWIFT. По его словам, эти угрозы с разной периодичностью то прекращаются, то возобновляются по новой.