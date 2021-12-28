С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД России не видит возможностей исключения страны из системы SWIFT

Экономика
МИД России не видит возможностей исключения страны из системы SWIFT

Предпосылок и перспектив для отключения России из банковской системы SWIFT на данный момент нет. Такое мнение выразил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

SWIFT является частной компанией, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Данный факт вызывает вопросы, как именно американцы намерены воплотить свои угрозы в жизнь, отметил Биричевский.

«SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — заявил дипломат.

Биричевский акцентировал внимание на отсутствии реальных угроз по исключению России из SWIFT. По его словам, эти угрозы с разной периодичностью то прекращаются, то возобновляются по новой.

#мид #банк #swift