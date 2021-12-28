Саакашвили потерял сознание при виде людей в черном в военном госпитале

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в столичной тюрьме, пожаловался на потерю сознания прямо в военном госпитале. По словам политика, в один момент к нему зашли люди в черной форме, после чего он оказал им сопротивление и «отключился».

Известный политик был задержан в Грузии 1 октября. На него были заведены уголовные дела по факту убийства банкира Сандро Гиргвлиани и избиения депутата Валерия Гелашвили. По словам бывшего президента, он со страхом переживает все визиты, которые связаны с его возможным переводом в другое место содержания.

«Сегодня примерно в половине шестого ко мне вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди. Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда... После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части», — сообщил Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам адвокат Ника Гварамия.

По словам бывшего национального лидера, у него еще никогда так сильно не подскакивали пульс и давление. Саакашвили также отметил, что после прихода в сознание он увидел доктора, уверявшего, что политик останется в госпитале.