Политолог Светов заявил о важности оперативной реакции на прорывы труб в Петербурге

Каждую зиму в Санкт-Петербурге происходят прорывы труб. Местным властям необходимо принять в связи с этим соответствующие меры, чтобы реагировать на аварии оперативно, заявил политолог и публицист Юрий Светов.

Он предложил установить в Северной столице нормативы, которые бы регулировали темпы выезда на подобные ЧП. По словам Светова, через полчаса после прорыва трубы на месте уже должны работать специалисты, занимающиеся ликвидацией аварии.

«Каждую зиму происходят эти прорывы. Это постоянная ситуация. И вопрос не только в том, что эти трубы прорывает, хотя очевидно, что надо ускорить темпы замены коммуникаций, но еще и во времени реагирования на ЧП», — рассказал Светов Федеральному агентству новостей.

Политолог подчеркнул, что старые трубы имеют определенный срок эксплуатации. По его словам, в городе-миллионнике априори должны иметься средства для их восстановления и замены в соответствии с планом.

На данный момент подобные аварии в Северной столице происходят на регулярной основе. Так, недавно из-за прорыва трубы в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ рухнул потолок и вышла из строя электроника. При этом, несмотря на многочисленные жалобы, губернатор Александр Беглов не спешит решать данную проблему.