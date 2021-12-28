Информация о пожаре в Красносельском районе Петербурга поступила в 21:35 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу улица Свердлова, дом 1. Приехавшие на место спасатели установили, что горит обстановка в одноэтажном здании на площади 100 квадратных метров. В 23:31 сотрудники МЧС локализовали возгорание усилиями 20 человек личного состава и трех единиц спецтехники. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

В последний месяц в Петербурге увеличилось число пожаров. Особенно это касается исторических зданий и построек, представляющих культурное наследие города. Вместо того чтобы провести реставрацию таких зданий или просто отправить их под снос, губернатор города Александр Беглов предпочитает игнорировать проблему, создавая опасность для жизни граждан.