Внук Шарля де Голля поблагодарил Путина за поздравление с юбилеем

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля — Пьер де Голль — ответил на поздравление российского лидера Владимира Путина с приближающимся столетним юбилеем.

Внук генерала Шарля де Голля заявил, что очень тронут вниманием политика. Полученное поздравление является «поводом подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией», которая долгое время складывалась исторически, сказал де Голль журналистам.

«Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — отметил Пьер де Голль.

Он отметил, что некоторые страны невозможно понять без знания их истории и культуры. Но для выстраивания диалога между разными государствами важно узнавать традиции и ценности других культур.