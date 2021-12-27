Маршрутка врезалась в фуру на Автозаводской улице Петербурга

Очередное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на территории Санкт-Петербурга. Пассажирский автобус врезался в фуру на Автозаводской улице в Московском районе города, рассказала одна из пострадавших.

На данный момент известно, что столкновение произошло, когда водитель 202-й маршрутки решил объехать пробку на дороге. В результате аварии пострадали несколько пассажиров автобуса. Сообщается, что они получили переломы, ссадины и ушибы. Пострадавшим гражданам потребовалась помощь врачей.

«Я успела только заметить, как мы едем на фуру и врезаемся ей в бок. После этого сказали всем выходить», — отметила Валерия, одна из пассажирок автобуса.

Число подобных аварий в Северной столице значительно возросло за последнее время. По мнению пользователей соцсетей, это связано с ухудшением состояния дорог, засыпанных снегом. Несмотря на то, что губернатор Александр Беглов заявлял о готовности Петербурга к наступлению зимы, факты говорят об обратном.