Fox News: «медлительность» Байдена может привести к войне с Россией

Медленная реакция президента США Джо Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, в том числе к войне, уверен политический обозреватель американского телеканала Fox News Чак Девор.

Подобная поведенческая особенность американского лидера несет угрозу для всего мира, поскольку провоцирует Россию и Китай на решительные и агрессивные шаги, отметил автор материала.

«К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы», — написал журналист.

Власти США «страдают от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства», подчеркнул Девор. Поэтому руководство страны не только не может корректно воспринимать происходящие события, но и испытывает трудности с оперативным принятием решений.