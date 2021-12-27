Высокая стоимость газа обернется убытками для половины украинских предприятий

Повышение стоимости голубого топлива грозит 50% украинских предприятий значительными убытками. Такое заявление бывшего премьера страны, руководителя Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха приводят «Известия».

Уже сейчас инфляция в промышленной сфере страны достигла рекордных показателей. На данный момент, по словам политика, она составляет 57%. Ее разрыв с потребительской инфляцией (всего в 10,3%) является колоссальным, констатирует экс-премьер.

«По результатам регионального исследования процессов на предприятиях, проведенного УСПП, оказалось, что минимум 50% производств получат убытки в результате значительного увеличения стоимости энергоносителей», — предупреждает Кинах.

Инфляция станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке. В связи с этим он указал на необходимость государству принять экстренные меры.

Другой бывший премьер-министр, Юлия Тимошенко, констатировала, что Украина старается ужиться с наступившим энергетическим кризисом. Пока в стране растут тарифы, действующие власти во главе с президентом Владимиром Зеленским продолжают экспортировать газ в другие государства.