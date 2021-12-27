Политолог Дзермант заявил о трансформации законодательства под новую Конституцию Белоруссии

Белорусские граждане спустя время почувствуют изменения в Конституции республики, в частности в политической сфере. Об этом заявил политолог и публицист Алексей Дзермант.

По словам эксперта, население страны вряд ли ощутит изменения на бытовом уровне, который касается цен на продукты или экспортных показателей. Новая Конституция Белоруссии будет больше выполнять роль правовой рамки. Основные социальные изменения почувствуются после трансформации законодательства под поправки, передает «НьюИнформ».

«Но это произойдет не единомоментно, то есть сейчас будет запущен процесс изменения всего законодательства. Уже по итогу этого люди, наверное, как-то почувствуют именно в политической сфере больше», — отметил Дзермант.

Как стало известно ранее, проект изменений Конституции Белоруссии предусматривает, что президент республики может находиться у власти не более двух сроков.