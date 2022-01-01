Итоги года для Украины в цифрах: дефицит сала, гиперинфляция и псевдорекорды

Уходящий год для Украины был полон сюрпризов — как приятных, так и не очень. Подводя итоги 2021-го, президент Владимир Зеленский с гордостью сообщил, что впервые в истории республики украинский ВВП может достичь 195 миллиардов долларов. Однако местные жители поспешили спустить его с небес на землю, указав на рекордное подорожание основных продуктов питания на фоне галопирующей инфляции.

Впрочем, за повсеместной истерией о мнимой «российской угрозе» киевские власти предпочитают этого не замечать, чтобы не испортить гражданам новогодние каникулы, и рисуют довольно радужные итоги минувшего года. Однако «ПС» предлагает опираться лишь на сухие факты и статистику.

Рост ВВП — не повод для радости

О том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю страны, сообщила в конце ноября министр экономики страны Юлия Свириденко. Позднее эту тему подхватили остальные украинские политики, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и, конечно, президента Зеленского, который поспешил поделиться радостной новостью в своем послании к депутатам Верховной рады.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По оценке Свириденко, показатель украинского ВВП может достигнуть 195 миллиардов долларов. К сравнению — предыдущие максимальные значения были лишь в 2008 и 2013 годах: на уровне 180 и 182 миллиардов долларов, соответственно.

Однако эксперт института Growford Виктор Скаршевский указал, что долларовый ВВП и его динамика — чисто арифметические показатели, которые не имеют никакого отношения к реальному положению дел в украинской экономике. Подобный эффект, по его словам, достигается разгоном инфляции (сегодня составляет 11%) и стабильным обменным курсом на уровне прошлого года в 27 гривен за доллар.

«Так что рекорд, который анонсировали в правительстве, вряд ли повод для радости», — заключил экономист.

Более того, в гривнах рост ВВП едва ли составит 3% — этого явно недостаточно для реальной борьбы с бедностью, подчеркнул советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Федеральное агентство новостей /

Не салом единым

Вслед за украинскими политиками, в один голос заявивших о рекордном ВВП, удивительное единодушие продемонстрировали и цены на продукты, которые с начала 2021 года выросли на 7,5%. При этом инфляция на Украине ускорилась до 11% — выше она была только в мае 2018 (11,7%).

В большей степени в республике подорожали яйца (более чем на 54%), масло (на 35%) и сахар (на 34%). Стоимость хлеба выросла до 30 гривен (80 рублей), хотя еще год назад она составляла 24 грн (64 рубля). Кроме того, дороже стали стоить молоко (на 4%), сливочное масло (на 14%), говядина (на 18%), куриное филе (на 22%), гречка (на 50%) и мука (на 26%).

Не обошел стороной рост цен и главный национальный продукт Украины — сало. В ноябре этого года его стоимость подскочила в 2,5 раза, обновив абсолютный рекорд — с 200 гривен за килограмм (примерно 560 рублей) до 500 гривен (около 1400 рублей).

pixabay.com / silviarita

По мнению аналитика Алексея Гуща, основная причина такого экономического катаклизма состоит в том, что в стране растет спрос на такие группы товаров, которые занимают в потребительском бюджете значительное место и не имеют равнозначных аналогов.

«Данный феномен характерен для бедных обществ: в Ирландии в ХІХ веке таким товаром был картофель, в Китае — лапша. В Украине к этим товарам относятся подсолнечное масло и сахар: люди ожидают дальнейшего роста цен и запасаются впрок», — объяснил эксперт.

Кабы не было зимы

Однако куда больше местных жителей волнуют цены на коммунальные услуги, которые за год в среднем выросли на 10%. Так, водоснабжение подорожало на 11,8%, содержание домов и придомовых территорий — на 6,2%, газ — на 15,9%, горячая вода и отопление — на 3%. Набольшим ростом отметилось электричество (на 26,5%)

С этой целью украинский кабмин, компания «Нафтогаз», Ассоциация городов Украины и Палата местных властей конгресса разработали по поручению Зеленского меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не вырастут. Однако местные аналитики убеждены, что повышения стоимости коммунальных платежей не избежать.

gov.karelia.ru / Официальный интернет-портал Республики Карелия

При этом главный эксперт Национального банка Украины Андрей Блинов предупреждает, что катастрофические цены на газ негативно сказываются на украинском бизнесе.

«Все очень дорого. Бизнес старается откладывать покупки на потом, надеясь купить необходимые товары по более низкой цене. Уже сейчас ряд предприятий, в том числе хлебобулочные, покупают газ по коммерческой цене, которая приближается к 2000 долларов за тысячу кубометров. И это спустя несколько месяцев катастрофическими темпами начнет перекладываться на потребительские цены», — утверждает Блинов.

Специалист добавил, что в скором времени Украине также придется восполнять запасы, потраченные грядущей зимой — но уже по рыночным ценам. Открытым остается вопрос, хватит ли Киеву в принципе ресурсов на то, чтобы пережить суровое время года.

«То, что мы выйдем из зимы с опустошенными запасами и угля, и газа, — это точно. Соответственно, их нужно будет активно закупать весной и летом по тем ценам, которые будут на тот момент. А какая цена газа будет — это большой вопрос. Она может быть как двести евро, так и две тысячи евро», — посетовал Блинов.

pixabay.com /

Что сулит 2022 год?

В новом году украинские специалисты ожидают очередного скачка инфляции, который будет спровоцирован отложенным повышением тарифов на коммунальные услуги и необходимостью закупки энергоресурсов. Из-за высокой цены на газ товары отечественного производства станут неконкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.

«Та же Россия, Турция, Беларусь и другие страны нашего региона, где цены на газ значительно ниже, будут иметь меньшую себестоимость товаров. Это приведет к вытеснению с рынков, в том числе внутреннего, товаров украинских производителей», — заявил главный эксперт Нацбанка.

Блинов добавил, что это обстоятельство нанесет сильный удар, в том числе, и по агросектору, а в дальнейшем — по химической промышленности.