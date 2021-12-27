Политики в Карабахе раскритиковали позицию Пашиняна по урегулированию ситуации в регионе

Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе ставит под сомнение субъектность региона, говорится в заявлении местных политиков.

Пашинян ранее прокомментировал содержание переговоров по карабахскому урегулированию в период до 2018 года. По его мнению, обсуждавшиеся тогда темы лишили регион возможности не быть в составе Азербайджана.

«Тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отметили в Карабахе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в 2016 году представили три пакета предложений, в которые не входил вопрос о получении регионом промежуточного статуса. По словам Пашиняна, параметры решения проблемы были перенесены на площадку Совета Безопасности ООН.