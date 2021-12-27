Пятиклассник нарядился Красной Шапочкой и стал лучшим в конкурсе новогодних костюмов

Наряд Красной Шапочки помог пятикласснику из екатеринбургской гимназии выиграть конкурс новогодних костюмов.

Образовательное учреждение опубликовало соответствующее фото в своем микроблоге в Instagram, после чего удалило публикацию. Костюм мальчика состоял из желтых колготок, фиолетовой мини-юбки, парика с белыми косами и красного плаща. В качестве обуви пятиклассник использовал туфли бежевого оттенка на шпильке.

«Мы рады сообщить вам победителя вчерашнего конкурса новогодних костюмов», — гласил фрагмент публикации.

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Сообщается, что конкурс новогодних костюмов носил карнавальный характер, а его организаторами стали учащиеся старших классов. Подготовкой мальчика к мероприятию занимались его родители. Победителя конкурса поддержали его одноклассники. В качестве приза он получил кепку с логотипом гимназии.