Петербургские спасатели эвакуируют автомобили и людей из зоны коммунальной аварии на Южном шоссе

Очередная коммунальная авария случилась в Петербурге возле дома 110 на Южном шоссе. Холодная вода залила площадь около 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуируют из зоны подтопления машины и людей.

В настоящее время движение транспорта на данном участке перекрыто, водители объезжают затопленную дорогу через дворовые территории. Спасатели эвакуировали восемь автомобилей. Вода начала затекать в подвалы и парадные зданий.

В результате ЧП два дома остались без электроэнергии. Сотрудники МУП «Водоканал» заявили, что смогут устранить дефект только после 22:00 по местному времени.

Петербуржцы регулярно жалуются на коммунальные аварии в городе. Граждане неоднократно просили губернатора Александра Беглова решить проблему с плачевным состоянием тепловых и водных магистралей, однако глава Северной столицы не реагирует на претензии.