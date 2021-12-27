Швейцария выступила с инициативой предоставить платформу для переговоров России и НАТО

Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО. Об этом заявил представитель Федерального департамента по иностранным делам страны Валентин Кливаз.

Дипломат подтвердил готовность Швейцарии провести соответствующее мероприятие. Однако МИД не будет комментировать отдельные события или запросы сторон по причине конфиденциальности.

«Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — сказал Кливаз РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва рассчитывает обсудить гарантии безопасности на Совете Россия — НАТО. Однако перед мероприятием необходимо урегулировать множество вопросов.