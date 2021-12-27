Режим QR-кодов в ресторанах и фитнес-центрах Свердловской области отменен до 15 декабря

Вход в кафе, рестораны и фитнес-центры Свердловской области станет доступен без наличия QR-кода, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Цифровой код также не понадобится при посещении отдельно стоящих магазинов, салонов красоты, химчисток, прачечных и детских игровых комнат. Новые меры начнут действовать с 28 декабря и продлятся до 15 января.

«Кинотеатрам разрешим 100-процентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами», — подчеркнул Куйвашев.

Жители региона смогут посетить торговые центры без QR-кода до 20 января. Однако не рекомендуется забывать о масках, антисептиках и соблюдении социальной дистанции.