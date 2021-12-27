Экс-депутат Верховной рады предрек присоединение большей части Украины к России

Большая часть территории Украины неизбежно войдет в состав России в будущем. Это может быть выгодно и Москве, поскольку в противном случае рядом с ней будет крайне нестабильное государство с националистической повесткой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Имею ввиду ту часть, которая вырастет националистически настроенной, убежденной, что Адольф Гитлер — освободитель, что СССР напал на Германию и так далее. Так что России придется вмешаться хотя бы из этих соображений, ведь в противном случае подобная риторика может грозить развалом Украины», — убежден политик.

Учитывая историю российского и украинского народов, возвращение Украины в состав России неизбежно, констатировал Журавко. По его мнению, даже если воссоединения в юридическом плане не произойдет, страны все равно сохранят крепкие дружественные отношения.

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«Украину в любом случае необходимо защищать, иначе она приносит слишком много проблем другим постсоветским странам, от ее действий может пострадать даже Европа. Дело ведь, кстати, не только в войне. На территории государства находятся ядерные объекты, атомные станции», — напомнил бывший депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости присоединения Украины к России в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику.

«Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — констатировал руководитель республики.

Кадыров выразил уверенность, что западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на территории Украины свои военные базы и диктовать свои условия, однако президент РФ Владимир Путин, по его мнению, не позволит таким планам осуществиться.