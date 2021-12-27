Политолог Лазарев посоветовал Зеленскому поработать над окружением

Президент Украины Владимир Зеленский должен создать вокруг себя команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Такое мнение выразил политолог Александр Лазарев.

По словам эксперта, нормальное управление страной при нынешнем руководстве не представляется возможным. Поэтому главе государства необходимо изменить кадровую политику, считает Лазарев.

«Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад», — сказал политолог в эфире местного телеканала.

Американский журналист Эндрю Крамер ранее отметил отсутствие должного опыта у Зеленского и его окружения. По мнению автора заявления, любой неосторожный шаг Киева может привести к войне.