Польша относится к неравизтым странам ЕС и потому не представляет особенный интерес ни для кого в Брюсселе. Об этом заявил политолог Михаил Литвинов.

Комментарий Литвинова приводит ФБА «Экономика сегодня». По словам эксперта, если вдруг Польшу исключат из состава ЕС, республика неминуемо окажется в сфере влияния РФ из-за своей экономической несостоятельности. Однако, подчеркивает Литвинов, несмотря на нагнетание антироссийской истерии, Москва совершенно не заинтересована во вмешательстве в дела Варшавы.

«Нам абсолютно без интереса конфликты, которые развиваются между Польшей и Брюсселем, Варшавой и Минском, например. Это их дела, это их проблемы, и исключительно представителям ЕС и Польши их решать. Будет Польша в составе Евросоюза или нет – да нам все равно, поверьте. Ни на кого влиять или как-то "подминать" под себя мы не станем», — объяснил Михаил Литвинов.

Ранее поводом для дискуссий о возможных санкциях против Варшавы или исключении Польши из ЕС стало признание властями республики верховенства национального права над общереспубликанским. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен подняла вопрос о прекращении финансовой поддержки Варшавы.