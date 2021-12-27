Пригожин помог оставшимся без офиса морякам-подводникам

Пострадавший от прорыва трубы Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников получил материальную помощь от бизнесмена Евгения Пригожина.

Редакция издания Peterburg News обратилась к пресс-службе «Конкорда». Журналисты поинтересовались, насколько правдива информация, что предприниматель оказал поддержку патриотическому клубу.

«Да, действительно, Евгений Викторович немедленно связался с клубом и предложил материальную помощь, а также на время ремонта переехать в помещение его офиса по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 7», — говорится в ответе пресс-службы.

Клуб продолжает бороться за восстановление своего помещения уже несколько дней, однако коммунальщики не спешат решать проблему. «Конкорд» объяснил быструю реакцию Пригожина патриотической мотивацией и близостью взглядов организации.

«Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников оказывает социальную помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ и их семьям, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи. Эти проблемы Евгению Викторовичу не безразличны», — подтвердили в «Конкорде».

Подводники смогут воспользоваться временно предоставленным помещением, пока здание на Васильевском острове восстанавливается.

Ранее клуб обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой оперативно разобраться в ситуации. Разрыв трубы с горячей водой привел к тому, что помещение организации было полностью затоплено, также там обрушился потолок.