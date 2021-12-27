Создатель «Спутник и погром» найден мертвым на Тверском бульваре в Москве

Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин скончался в результате падения из окна здания в Москве.

Трагедия произошла на Тверском бульваре. Его тело было обнаружено напротив ресторана «Армения». Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Известно, что издание, которое возглавлял погибший, было заблокировано Роскомнадзором в 2020 году за экстремизм.

Осенью 2015 года в квартире журналиста прошли обыски. Тогда Просвинин утверждал, что следствие не нашло у него дома ни запрещенной литературы, ни символики. Он говорил, что публикация, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Он проходил по делу в статусе свидетеля.