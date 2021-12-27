Политолог Лейрос высмеял нападки президента Эстонии Кариса на гарантии безопасности РФ

Некоторые государства намерены изо всех сил сопротивляться переговорам России и НАТО по вопросам гарантий безопасности. Об этом в статье для портала InfoBrics рассказал бразильский политолог Лукас Лейрос.

Перевод публикации предоставила «ПолитРоссия». По наблюдениям Лейроса, чем сильнее напряженность между Москвой и Альянсом, тем сильнее назревает раскол внутри военного блока. Однако, как ни парадоксально, более подготовленные и укомплектованные с военной точки зрения государства ведут себя гораздо более сдержанно.

Главными же противниками переговоров по гарантиям безопасности Лейрос называет страны Прибалтики, и в особенности Эстонию. Президент Алар Карис, пишет политолог, ясно дает понять, что намерен саботировать любые попытки достичь соглашения между Россией и НАТО. При этом у Таллина нет никаких ресурсов для открытого противостояния с Москвой, что делает полемику Кариса еще более нелепой, указывает политолог.

«Примечательно, что столь воинствующей точки зрения придерживается государство, которое не может похвастаться собственной оборонной мощью и полностью зависит от НАТО. И это не единичный случай. Мы можем проследить любопытную закономерность: чем страна слабее в военном отношении и чем сильнее ее зависимость от НАТО, тем яростнее она выступает против России», — пишет Лукас Лейрос.

Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности стартуют после новогодних праздников. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не даст похоронить свои инициативы в «болтовне» и не позволит западным партнерам себя обмануть.