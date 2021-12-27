Гособвинение запросило восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских москвича

Прокурор запросил наказание в виде восьми лет лишения свободы для участника незаконного митинга в Москве, который бросил файер в полицейских, сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Фигурант дела обвиняется по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). По версии следствия, 23 января текущего года во время несанкционированной акции возле улицы Большая Дмитровка в Москве 21-летний юноша зажег файер и бросил его в сотрудников правоохранительных органов.

В ходе следствия молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января.