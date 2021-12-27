Водитель такси сломал нос главе муниципалитета в Купчино из-за неправильной парковки

Таксист сломал нос главе муниципалитета в Купчино из-за замечания о неправильной парковке. Полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошел на Софийской улице в Петербурге. Глава муниципального образования №72 подошел к таксисту, который пытался проехать по пешеходной дорожке, и сделал замечание, что ездить по тротуарам запрещено правилам дорожного движения.

Когда мужчина попытался сфотографировать машину нарушителя, водитель разозлился и ударил оппонента в лицо кулаком. После чего стал отбирать у него мобильный телефон. Остановить конфликт помог прохожий, который стал очевидцем случившегося. Потерпевший получил перелом носа. Сотрудники полиции задержали дебошира. С ним идет беседа. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.