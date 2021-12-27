Вице-губернатора Севастополя Жигулина уволили на фоне критики из-за некачественной уборки снега

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел кадровые перестановки в городском правительстве. Он уволил своего заместителя Николая Жигулина на фоне критики из-за некачественной уборки снега.

Вице-губернатор Жигулин курировал сферу ЖКХ и городского хозяйства. Согласно информации СМИ, в соцсетях появились фотографии многометровых сосулек, свисающих с домов в Севастополе.

«Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин», — объявил Развожаев на совещании.

Полномочия Жигулина распределили между остальными вице-губернаторами. Тем не менее, этот пост займет советник Развожаева Сергей Толмачев, уточняется в сообщении.

Некачественная уборка снега стала помехой и в центральной части России. Жители Санкт-Петербурга жалуются на состояние города. Так, 27 декабря в некоторых районах не была задействована ни одна единица снегоуборочной техники.