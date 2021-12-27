Потепление 31 декабря принесет в Петербург мокрый снег

Ночью с 31 декабря на 1 января в Петербурге ожидается мокрый снег и слабоотрицательная температура, сообщила синоптик Гидрометцентра Наталья Мишеловина.

Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием североатлантического циклона в течение большей части рабочей недели. В западных районах Ленобласти пройдет небольшой снег. Во вторник ночью температура будет −13...−18 градусов. В дальнейшем погода мало изменится, температура останется 6-11 градусов ниже нуля. А вот 31 декабря начнет теплеть.

«В ночь на 31 декабря опять подморозит до -10…-15 градусов, а днем пойдет снег и температура повысится до 1-6 градусов мороза», — добавила специалист в интервью телеканалу 78.

Как сообщает синоптик, на Новый год будет идти мокрый снег, а температура ожидается слабоотрицательной. Подобная погода оставляет мало поводов для оптимизма, ведь каждый снегопад оборачивается для Петербурга настоящим транспортным катаклизмом. Губернатор Александр Беглов отчитывался о закупке большого количества снегоуборочной техники, однако толку от нее мало.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.