«Здесь играем, здесь не играем». В Молдавии нашли способ не выплачивать долг «Газпрому»

В Молдавии нашли способ не платить долг за российский газ. По утверждению экспертов аналитического портала RuBaltic, правительство республики может попытаться оспорить протокол об урегулировании проблемных вопросов с «Газпромом». Согласно документу, компания «Молдовагаз» должна полностью рассчитаться с российским концерном до 1 мая 2022 года.

В конце октября Кишинев и Москва договорились продлить контракт на поставку топлива на пять лет, но только при условии проведения аудита задолженности в будущем году. По оценке президента Молдавии Майи Санду, общий долг страны перед «Газпромом» составляет около 7,5 миллиарда долларов.

Тогда же председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подписали протокол по урегулированию текущих вопросов по газу. Помимо задолженности стороны обсудили деятельность «Молдовагаза» в условиях реализации норм Третьего энергетического пакета на территории республики и создание контрактной базы условий поставок газа в Кишинев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако через несколько дней глава «Молдовагаза» Вадим Чебан признался, что у компании может не хватить средств для погашения долга за российское топливо. В этой связи он решил обратиться за помощью к правительству, которое, в конечном счете, согласилось выделить организации 74 млн долларов для уплаты задолженности за поставки в октябре и первой половине ноября.

«Ситуация кажется парадоксальной: компания заключает контракт на поставки топлива, а через считанные дни заявляет, что у нее нет финансовых возможностей для выполнения этого контракта», — возмутились аналитики.

Спустя еще какое-то время отговорку нашел и молдавский кабмин. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Спыну, оказывается, не имел права подписывать протокол об урегулировании спорных вопросов с «Газпромом».

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — убеждена Гаврилица.

twitter.com / @natgavrilita

Тем не менее, это не делает документ недействительным, поскольку никаких нарушений процедуры в переговорах с «Газпромом» не было, признала Гаврилица. Однако в RuBaltic полагают, что Кишинев может в любой момент объявить его не имеющим юридической силы, и тогда переговоры по долгу начнутся сначала.

«Но газ, товарищи россияне, будьте добры поставлять по расписанию! Контракт выполнять нужно, протокол — не нужно. “Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали”», — предположили эксперты дальнейшее развитие событий.

Обозреватели добавили, что молдавские власти могут взять на вооружение и другие аргументы. К примеру, выставить все таким образом, будто бы Кишинев «заставили» подписать этот протокол, «шантажируя» поставками газа.

«Коварный “Газпром” отказывался заключать новый контракт без гарантий того, что молдавская сторона признает существование долга и обязуется погасить его, подписав новое соглашение до 1 мая 2022 года. Почему бы не взыскать с России моральную компенсацию за “энергетическое давление”? Того и гляди, “Газпром” окажется в долгу перед Молдовой, а не наоборот…» — иронизируют в издании.

Впрочем, о том, что Андрей Спыну якобы не имел права подписывать протокол, молдавская сторона, судя по практике, расскажет Москве чуть позже, ведь вопрос с поставками газа на ближайшие пять лет уже решен, заключили эксперты.