Лидерские качества Путина привели в восторг читателей Daily Mail

Президент России Владимир Путин является настоящим лидером, поскольку усердно защищает свой народ. Такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail.

Пользователи Сети прокомментировали высказывание главы государства о принятии военно-технических мер в случае отказа НАТО предоставить гарантии безопасности. Комментаторы сошлись во мнении, что Москва вправе ответить на агрессивные действия со стороны Запада.

«Много лет назад НАТО говорила, что не будет использовать Украину в качестве стратегического объекта для нападения на Россию. Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет в порядке», — отметил пользователь под ником The Logisist.

«Я бы хотел, чтобы (премьер-министр Великобритании Борис. – Прим. ред.) Джонсон защищал нас так же, как российский президент защищает свой народ», — восхитился Timlot64.

Его высказывание поддержали другие комментаторы. По их мнению, Путин ведет себя как настоящий лидер.

«Мы не можем воевать с Россией, у нас заканчиваются тесты на COVID-19, и нашим военным придется сидеть на карантине», — с иронией заметил Oxide32.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с гроссмейстером в переговорах с США. Российский лидер просчитывает наперед все ходы в этой ситуации, добавил его пресс-секретарь.