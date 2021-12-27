Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями требует повторного расследования убийства китайца Лю Шаояо во Франции, за которое никто не был привлечен к ответственности.

Французские полицейские застрелили 56-летнего гражданина КНР в собственной квартире в Париже весной 2017 года на глазах у его дочерей. Соседи сообщили правоохранителям о якобы плаче и криках из апартаментов мигранта, а также о том, что он «был пьян и ходил по дому с ножом». Вооруженные полицейские ворвались в квартиру китайца и выстрелили в него. Пуля попала Лю прямо в сердце. Позже жандармы заявили, что мигрант напал на офицера с ножницами и полицейский выстрелил в него в целях самообороны.

Дочери Лю сообщили, что ножницы были у него в руках во время приготовления ужина. По их словам, мужчина не угрожал правоохранителям, а офицер выстрелил почти сразу, как только открылись двери квартиры. Семья погибшего заявила, что Лю посещал психиатра из-за депрессии, но он никогда не нападал на других людей и ни разу не был задержан полицией. При этом правоохранители выставили убитого опасным психопатом. Родные Лю считают, что таким образом жандармы попытались оправдать действия офицеров.

Вскрытие показало наличие алкоголя в крови умершего, но его количество было сопоставимо с двумя кружками пива, что нельзя назвать сильным опьянением. Судмедэксперты опровергли версию с самообороной, так как Лю был далеко от офицера и не мог представлять угрозу для жизни. Однако в 2019 году суд оправдал полицейских. Кроме того, офицеры до сих пор работают в правоохранительных органах, пишет Федеральное агентство новостей.

Фонд борьбы с репрессиями осуждает полицейское насилие и попытку правоохранителей и суда замять дело об убийстве китайского мигранта Лю Шаояо. Российский ФБР требует повторно провести тщательное расследование обстоятельств смерти гражданина КНР и призвать виновных к ответственности.