Глава Крыма Аксенов подаст иск на Зеленского из-за неуплаты долга за пентхаус в Ливадии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах подать иск на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стал долг по оплате коммунальных услуг за его квартиру в Ливадии.

Украинский лидер имеет пентхаус в элитном жилом комплексе с видом на Ливадийский дворец. Чета Зеленских приобрела его в 2013 году, однако ни разу в нем не была. Президент долгое время исправно оплачивал коммунальные услуги через посредников. Однако недавно в СМИ появилась информация, что украинский лидер прекратил вносить деньги за ЖКХ.

«Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы его задержим как должника. В случае прибытия в Крым», — сказал Аксенов.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин спас Крым от войны в 2014 году. По его словам главы Крыма, Москва не могла не взять под защиту жителей полуострова.