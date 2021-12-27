Валентина Матвиенко: европейский истеблишмент деградирует

Европейские политические элиты стремительно деградируют — многие из ведущих западных чиновников не понимают даже основ дипломатии и военного дела, что не может не настораживать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как отметила председатель высшего законодательного органа РФ, западные политики настолько забыли реальную ценность и значения слов, что для них ничего не стоит угрожать собеседнику войной, в том числе и ядерной. Общий уровень профессионализма европейских чиновников значительно упал, констатировала Матвиенко.

«Я не хочу сейчас называть фамилии, называть страны, но очевидно, что на ключевые министерские посты назначают людей, никогда не занимавшихся внешней политикой серьезно, никогда не занимавшиеся обороной, которые не понимают ответственность за те слова, которые они произносят, вплоть до того, что там можно развязать ядерную войну. Вот эта деградация профессионализма во внешней, в оборонной политике, безответственность людей, не понимающих последствия такого рода действий, она очень серьезно настораживает», — объяснила спикер Совфеда.

Ранее в ходе брифинга председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос об укрупнении регионов РФ. По мнению спикера, эта необходимая и полезная мера должна проводиться в условиях постоянного информирования населения.