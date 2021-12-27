Политолог Иванов назвал разгильдяйством неудовлетворительную уборку снега в Петербурга

Политолог Андрей Иванов раскритиковал уборку снега в Санкт-Петербурге. Он выразил недовольство уровнем подготовки коммунальных служб Северной столицы к зимнему сезону.

Уже месяц город на Неве утопает в снегу, однако власти продолжают бездействовать. Андрей Иванов обратил внимание, что, действительно, к некоторым климатическим факторам трудно подготовиться. К таковым явлениям он отнес аномальную жару в Москве в 2010 году. Однако снегопад в начале декабря к подобным исключением не относится. Поэтому неудовлетворительную уборку снега в Северной столице политолог назвал разгильдяйством.

«В разных уголках России, случаются то масштабные пожары, то еще более разрушительные наводнения. К ним совершенно никто не был готов, винить тут некого. Но совершенно другое дело — обычные климатические явления, привычные для местности. И вот быть не готовым к ним — это халатность и разгильдяйство. Неужели никто не знал, что в Санкт-Петербурге зимой погода постоянно резко меняется или что в городе бывают снегопады?», — высказался он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Иванов сравнил Петербург с Парижем и заметил, что если последний будет парализован из-за снега, в этом не будет ничего удивительного, так как из-за особенностей климата осадки очень быстро тают. Но для Северной столицы такая ситуация непростительна. По мнению политолога, в этом году местные власти во время подготовки к зимнему сезону «понадеялись на авось».

После снежного коллапса администрация города во главе с Александром Бегловым неоднократно обещала Петербуржцам, что сугробы и лед в скором времени будут убраны с дорог. Однако близится Новый год, а снег по-прежнему лежит на улицах и во дворах, мешает передвигаться пешеходам и становится причиной многокилометровых пробок.