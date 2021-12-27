Аналитики поделились прогнозами по росту цен на жилье в 2022 году

Стоимость недвижимости в следующем году «пойдет в гору», сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦИАН. Новые цены могут стать причиной повышения ставки по ипотеке.

Цены на жилье за текущий год продемонстрировали стремительную динамику, а в третьем квартале они прибавили в стоимости 14,6%, несмотря на постройку нового жилья. Эксперты считают, что цены стали расти из-за высокого спроса на ипотеку и увлечения инфляции. Также стало известно об увеличении стоимости стройматериалов, энергоносителей и рабочей силы.

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко обратил внимание, что ставки по льготной ипотеке в следующем году поднимутся до отметки в 10,2%. В свою очередь главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман предположил, что на показатель окажет влияние решение ЦБ об увеличении ставки, который вырастет до 9%.