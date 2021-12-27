«Нам неоткуда брать газ». Тимошенко обвинила власти Украины в энергетическом кризисе

Украина вовсю старается ужиться с наступившим энергетическим кризисом, посетовала народный депутат, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Пока в стране дорожают тарифы, действующие власти во главе с президентом Владимиром Зеленским продолжают экспортировать газ в другие страны, добавила лидер партии «Батькивщина».

Тимошенко выразила уверенность, что ни одно государство теперь не согласится на газовую сделку с Киевом, передает издание «ПолитНавигатор».

«До конца отопительного сезона никто Украине не продаст газ, потому что на рынке большой дефицит, а спекулянты на дефиците построили заоблачные цены, — объяснила она. — Даже если кто-то захочет, уже этот газ купить неоткуда. Но теперь вопрос про другие вещи – нам нужно остановить экспорт газа из Украины. Вы понимаете, страна на грани катастрофы, а они продолжают экспортировать украинский газ за 2 000 долларов, оставляя страну без газа».

При этом официальный Киев пытается оправдать неграмотную энергетическую политику «увеличением добычи собственного газа».

«Говорили про повышение тарифов, начиная с 2014 года: "Повысим тарифы, чтобы увеличить добычу собственного газа и полностью закроем потребности страны, чтобы больше никогда не покупать газ". Но они взяли огромные тарифы с людей, а добычу газа уменьшили», — возмутилась Юлия Тимошенко.

Ранее «Политика Сегодня» уже писала о похожей ситуации в Латвии, где жители бьют тревогу из-за растущих цен на электроэнергию.