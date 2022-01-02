Рейтинг апокалипсиса. Топ-5 самых разрушительных стихийных бедствий 2021 года

Ущерб от стихийных бедствий в 2021 оказался на 13% серьезней, чем годом ранее. Убытки после наиболее крупных катаклизмов для ведущих экономик мира превысили $170 млрд. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные британской гуманитарной организации Christian Aid.

Больше всего природа обделила США. На долю «сверхдержавы» пришлось более половины общей суммы ущерба — $88 млрд, $65 млрд из которых в буквальном смысле пошли по ветру вследствие смертоносного урагана «Ида».

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda



???? Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3 — Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021

Под конец лета, 29 августа сокрушительный циклон обрушился на штат Луизиана, обесточив дома почти миллиона местных жителей, повалив сотни деревьев и затопив прибрежные зоны. Затем ураган добрался до штата Миссисипи — порывы ветра оказались настолько мощными, что повернули вспять течение одноименной реки.

В начале сентября «Ида» добралась до Восточного побережья, доставив хлопот жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Обильные ливни, шквалистый ветер со смерчами и массовые торнадо стали причиной приостановки работы метро, аэропортов и парализовали движение на хайвеях. Жертвами урагана стали 95 человек.

#EEUU????????| Varios tornados azotan la región noreste de #EstadosUnidos, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, entre otros, como consecuencia del #HuracánIda. El Servicio Meteorológico Nacional catalogó a algunos de esos fenómenos de "extremadamente peligrosos y destructivos". #N4V pic.twitter.com/k3JK4NL7BC — Noticias 4Visión (@noticias4vision) September 2, 2021

Месяцем ранее, в июле, наводнения в Европе унесли жизни 240 человек и нанесли ущерб на сумму более $43 млрд. В большинстве своем пострадала Германия, где из-за затяжных проливных дождей из берегов вышли сразу семь рек.

Стихия не пощадила ни людей, ни машины, ни здания. Ряд районов остались без электричества, интернета и даже питьевой воды. Затопленными оказались также часть Бельгии, Люксембурга, Швейцарии и Франции.

Наводнение в городе Динан...

Бельгия, 24 июля 2021г. pic.twitter.com/4SEOuMAkb7 — ✗นтթыйЁж Виктор (@slyhedge) July 25, 2021

Третьим в рейтинге по числу убытков стали внезапные заморозки в Техасе в середине февраля. Столбики термометров там опустились до небывалых минус 20 градусов. К этому оказались не готовы не только люди, но и энергосистема штата. Газовые и нефтепроводы отказывались работать. В результате многочисленных техногенных аварий несколько миллионов американцев остались без света, тепла и воды. Закрылись даже продовольственные магазины.

Не обошлось без человеческих жертв. За почти неделю заморозков число погибших в стране, и так пострадавшей от пандемии коронавируса, перевалило за три десятка человек: кто-то сгорел при пожаре, пытаясь согреться у камина, а кто-то задохнулся выхлопными газами, отогреваясь в собственной машине. Власти тем временем отправляли в Техас генераторы, одеяла и провизию. В конечном счете, коммунальный апокалипсис обошелся США в $23 млрд.

Еще $17,6 млрд убытков принесло наводнение в китайской провинции Хэнань. Там всего за три дня в июле выпало среднегодовое количество осадков — 617,1 миллиметра. Метеорологи с ужасом констатировали, что такое бывает лишь раз в тысячелетие. В городе Чжэнчжоу (столица Хэнаня) вода прорвалась в метро. Их затопленной подземки спасатели сумели вывести около 500 человек. Еще по меньшей мере 25 захлебнулись, не сумев выбраться из вагона.

Замыкает пятерку лидеров по разрушительности ноябрьское наводнение в Канаде вызванное сильнейшим ливнем. За сутки в провинции Британская Колумбия выпала месячная норма осадков. Более 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Некоторым большая вода попросту отрезала пути к отступлению, затопив дороги и железнодорожные магистрали. Сумму ущерба оценили в $7,5 млрд.